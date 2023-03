NEW SCIENTIST ⟩ Treening, mis aitab peale infarkti kiiremini taastuda

Ühel osalejal tekkis HIIT seansi ajal valu rinnus ja tal diagnoositi ebaregulaarne südamerütm, kuid see ei olnud eluohtlik ega olnud tõenäoliselt treeninguga seotud, ütleb McGregor.

Kuidas infarkti ära tunda?

Südamelihase infarkt ehk südameinfarkt ehk südamerabandus on südamelihase pöördumatu kahjustus, mille korral osa südamelihasest muutub elutuks ja hävib.

Südameinfarkti peamiseks tunnuseks on stenokardia (rinnavalu), mis on tavaliselt ülitugev ega möödu. Valu on enamasti intensiivne ja tema iseloom võib olla erinev: pigistav, rõhuv, põletav, suruv, terav, ängistav, tuim.

Sageli kaasneb higistamine, nõrkustunne, iiveldus, oksendamine, hingeldus, südamepekslemine ja tugev hirmutunne.

Infarktiga võib kaasneda nii vererõhu langus kui ka tõus.

Infarktieelseid sümptomid võivad tekkida juba päevi või isegi nädalaid enne infarkti. Nendeks sümptomiteks on tavaliselt valud südame piirkonnas, hingeldus ning väsimus.

