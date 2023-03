Teadlane Oliver Järvik: ülikoolis töötavad fanaatikud, kellele töö ongi hobi

«Mulle tundub, et koosolekuid on üldse tulnud juurde pandeemia ajal tekkinud harjumusest kasutada aktiivselt Teamsi, Zoomi ja muid rakendusi. Väga lihtne on saata kutse, et teeme koosoleku.»

«Kas ma olen n-ö valmis, ettevalmistatud teadlane? Loodan, et olen! Kuid kindlasti on mul palju arenguruumi. Ettevalmistus erinevate ülesannete täitmiseks on ju tundunud ka tundmatus kohas vette hüppamisena. Eks kõrvalt on nähtud nii mõndagi, kuid ise tegemisel tulevad välja nüansid, mida kõrvalseisjana ei näe.»

Probleeme ja tegevusi selles töös on mitmesuguseid. «Minul päris palju erialaseid tegevusi seotud ettevõtete probleemide lahendamisega, sh selgitamisega, kas ettevõtte plaanid on realiseeritavad,» lausub Oliver.

See, millal keegi saab teadlaseks, sõltub juba isikuomadustest ja ka juhendajatest ja kolleegidest, arvab Järvik. Foto: TalTech

Teadustegevuse osas on asi lihtsam. On ju üldteada, et teadlased mõtlevad enda jaoks probleemi ise välja ja siis ise lahendavad selle. Või vähemalt püüavad lahendada. «Probleeme välja mõelda ei ole ju üldiselt keeruline, kuid nende mahamüümine rahastajatele on keerulisem,» muigab ta.

Teadlase vaenlane on koosolek

Oliver tunnistab, et tal on probleeme «ei» ütlemisega. Sellepärast peab ta end jagama mitme tegevuse vahel. Tihti juhtub, et seetõttu nihkuvad tähtajad või raskeneb teemasse süvitsi minek.

«Üsna tavaline on ka see, et «kohe» on kahe või kolme tunni pärast. Õnneks aitab mind vabandada ütlus, et ah, ta on ju teadlane ja need ongi aeglased.»