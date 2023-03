Bakterid lahendavad ära haruldaste rohepöörde-metallide küsimuse

Autorid leidsid, et kirjeldamata ja uuel bakteri Nostoc liigil oli nende ainete sidumisvõime suurim - vahemikus 84,2–91,5 mg biomassi grammi kohta, samas kui Scytonema hyalinum oli madalaima efektiivsusega 15,5–21,2 mg biomassi grammi kohta. Samuti olid tõhusad Synechococcus elongates, Desmonostoc muscorum, Calothrix brevissima ja iseloomustamata uus Komarekiella liik. Leiti, et biosorptsioon sõltub tugevalt happesusest - see oli kõrgeim pH vahemikus viis kuni kuus ja langes pidevalt happelisemates lahustes. Protsess oli kõige tõhusam, kui sinivetikad ei pea samal ajal tegelema näiteks tsingi, plii, nikli või alumiiniumi kokkukogumisega.

Uuringu esimene autor Michael Paper, Müncheni tehnikaülikooli teadlane selgitas, et tsüanobakteritel on suhkrumolekulid, mis kannavad negatiivselt laetud karbonüül- ja karboksüülrühmi, mis tõmbavad ligi positiivselt leatud metallijoone.

Kiire ja tõhus

Teadlased järeldavad, et haruldaste metallide kokkukogumine on võimalik isegi metallide madalate kontsentratsioonide korral. Lisaks on protsess ka kiire - näiteks enamik lahuses olevast tseeriumist biosorbeeriti viie minuti jooksul pärast reaktsiooni algust.

Kõrge hind ning see, et liitiumi saamine on väga reostav, on tekitanud vajaduse asendada vähemalt suurtes energiasalvestites liitium teiste, palju levinumate ja kättesaadavamate ainetega nagu naatriumi, kaltsiumi, alumiiniumi, magneesiumi, kloori ning teiste ühenditega. Sellega tegeletakse väga aktiivselt ning seda nimetatakse lausa post-liitiumi ajastuks.

Erinevalt ettekujutusest, et kogu liitiumitoodang on Hiina kontrolli all, toodetakse suurim osa liitiumist Austraalias (Hiina on alles kolmas tootja Tšiili järel), aga varud on suurimad Boliivias, Argentiinas ja Tšiilis.