NEW SCIENTIST ⟩ Mustade aukude sees peitub energia, mis paljastab paljud universumi saladused

Füüsikaseadused viitavad sellele, et gravitatsioon peaks panema universumi kokku tõmbuma, kuid salapärane jõud, mida füüsikud nimetavad tumeenergiaks, näib sellele vastu mõjuvat ja kiirendab hoopiski universumi paisumist.

Üks võimalik seletus on, et kõnealuse tumeda energia allikaks on mustad augud, kuid selle idee toetamiseks pole olnud häid eksperimentaalseid tõendeid.