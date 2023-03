Teadlased taunivad keelatud putukatõrjevahendite kasutamist

Viis aastat tagasi keelustas EL kolme peamise neonikotinoidi ehk imidaklopriid, tiametoksaam ja klotianidiin kasutamise avamaakasvatuses. Neile lisaks keelustati 2020. aastal ka tiaklopriid. Nimetatud neonikotinoidid on mürgised mitte ainult kahjurputukatele, vaid ka näiteks mesilastele ja teistele tolmeldajatele. See omakorda ohustab bioloogilist mitmekesisust ja pikas perspektiivis ka toidujulgeolekut.

Lüngad EL-i seadusandluses võimaldavad jätkata keelatud neonikotinoidide kasutamist hädaolukorras, näiteks juhul kui mõne olulise kahjuri tõrjeks alternatiivi veel ei ole. Samas on seda võimalust kuritarvitanud nii mõnigi liikmesriik. Ka on esialgsed piirangud andnud tõuke uute neonikotinoidide asendusainete väljatöötamiseks. Paraku otsitakse neonikotinoididele sama toimemehhanismiga kemikaale – selliseid aineid, mis kahjustavad putukate närvisüsteemi. Üks sellistest neonikotinoidide asendusainetest on sulfoksafloor.

Raporti töörühmas osalenud akadeemik, keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteadur ja keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja Anne Kahru panustas raportisse ökotoksikoloogia-alase teaduskirjanduse hetkeseisu kaardistamisega. Ta näitas, et ühe peamise neonikotinoidi, imidaklopriini turule lubamisest 1990ndate alguses möödus kümmekond aastat, enne kui ilmusid teadusartiklid selle kahjulikkusest tolmeldajatele. Teine kümmekond aastat kulus sellele, et hakata uurima neonikotinoidide ohtusid keskkonnale laiemalt.

«Pole siis ime, et raporti järgi on viimase 20 aasta jooksul suurenenud põllumaade ja veekogude saastumine keemiliste putukatõrjevahenditega kümneid kordi. Euroopa Liidus sisaldab seitse meeproovi kümnest endiselt vähemalt ühe mesilastele kahjuliku pestitsiidi jälgi. See kõik annab tunnistust pestitsiidide väärkasutusega seotud ohtudest meie toidujulgeolekule. Raport soovitabki tõhustada taimekaitsevahendite jääkide testimist pinnases, vees ja toidus. Testimise tulemusi on tähtis levitada ka teistes liikmesriikides,» ütles Anne Kahru.