NEW SCIENTIST ⟩ Kortsus nahk? Selles võivad süüdi olla sinu nahal elavad bakterid

Alates 20ndate eluaastate keskpaigast hakkab meie nahk järk-järgult oma elastsust kaotama, kuni see lõtvub ja tekivad kortsud. Miks see juhtub, ei ole veel täpselt teada. Värske uuring viitab aga, et selles võivad süüdi olla meie nägudel elutsevad mikroorganismid.