Põlevkivist droonide, vähirakkude ja karjakäitumiseni – need on TalTechi aasta parimad teadusartiklid

Puhta põlevkivienergeetika tehnoloogia sai kvaliteedimärgi

TalTechi inseneriteaduskonna energiatehnoloogia instituudi jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühma juht Alar Konist on teadlasena pühendunud meie n-ö rahvusliku rikkuse, põlevkivi ja sellest energiatootmise tehnoloogiate arendamisele. Läinud aastal pani Konist kaante vahele uuringu põlevkivijaamade CO 2 sidumise tehnoloogiate majandusliku tasuvuse kohta. Oma tööga tõestas ta ära, et tehnoloogiliselt on võimalik süsihappegaasi emissiooni põlevkivielektri tootmisel oluliselt vähendada.

Konist ütleb eelmist aastat kokku võttes, et tema uurimuse tulemusel saadud teadmised võimaldavad meil nüüd teha teadliku valiku, kas püüda CO 2 kinni või lasta see keskkonda ja maksta kvooditasu.

«Põlevkivist saame lisaks energiale ka sisuliselt valmis kujul materjali, mida saab erinevate kohtades kasutada.» Alar Konist

«Näitasime ära, kuidas CO 2 on võimalik siduda ja kui palju selle tehnoloogia rakendamine maksma võib minna. Uuringu põhjal saan kinnitada, et süsihappegaasi kinnipüüdmise ja ladustamise hind jääb samasse suurusjärku praeguse CO 2 kvoodi hinnaga,» ütleb Konist. «Tehnoloogia on meil laboris läbi katsetatud ja lisaks nüüd ka majandusanalüüsiga kinnitatud. Edaspidi ei saa keegi väita, et seda ei ole võimalik teha tehnoloogia puudumise vmt argumendi tõttu.»