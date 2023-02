Rootsi teadlaste poolt leiutatud geel paneb elektroodid naha all kasvama

Elektroonika sidumine bioloogiliste kudedega on oluline keeruliste bioloogiliste funktsioonide mõistmiseks ning ajuhaiguste vastu võitlemiseks. Tavapärane bioelektroonika, mis on arenenud paralleelselt pooljuhtide tööstusega, on aga liialt fikseeritud ja jäiga ehitusega ning seda on raske, kui mitte võimatu bioloogiliste signaalsüsteemidega kombineerida.