Neuralinki laadne ajuimplantaat võib põhjustada «kehast väljumise» tunde

Tuntud tehnoloogiamiljardär Elon Musk on juba aastaid rahastanud oma iduettevõtet Neuralink, mille eesmärgiks on istutada inimese ajju kiip, millega saaks arvuteid ja tehnoloogiat juhtida. Nüüd on teadlased avastanud, et selline sekkumine võib põhjustada ka veidra ja ebameeldiva kõrvalnähu, mis viib katsealuse otsekui oma kehast välja või muudab ajuandurist sõltuvaks.