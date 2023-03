NEW SCIENTIST ⟩ Kas see oli inimkonna suurim viga?

Kas see väide on teile tuttav: inimkonna üleminek põllumajandusele oli katastroofiline pööre halvemuse poole. Umbes 12 000 aastat tagasi hakkasid mõned meie esivanemad vilja kasvatama ning hülgasid seejärel sadu tuhandeid aastaid toiminud võrdõigusliku ja jätkusuutliku kütt-korilase elustiili. Tulemuseks on kehv tervis, piiratud toitumine, uued haigused ja jätkusuutmatud tavad, mis on kulmineerunud kliimamuutuse ja kuuenda massilise liikide väljasuremisega.