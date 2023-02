Lapsed tuletavad oma joonistustega täiskasvanutele midagi väga olulist meelde

«Nii selle kui teiste kollaažide autoriteks on lapsed, kes on väga siiralt ja samas oskuslikult edasi andnud vana metsa muinasjutulisust,» tõdes Ülemiste keskuse vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm. «Meie metsade ja nende elanike heaolu jääb tulevikus just noorema põlvkonna vastutada, mistõttu on meie jaoks väga oluline tutvustada seda näitust keskuse igas vanuses külastajatele. Selleks, et linnaruumis liikujad ei unustaks, kui oluline väärtus ja tähtsus on meie loodusel.»