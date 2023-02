TalTechi parimateks teadlasteks valiti Dmitri Vinnikov ja Birgit Mets

Birgit Mets: «Inimesed on saanud teadlikumaks ning selle üle on mul siiras rõõm.»

Aasta parimaks teadlaseks pärjatud TalTechi loodusteaduskonna keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur Birgit Mets ütleb 2022. aastat kokku võttes, et see läheb ajalukku kui (energia)kriisi aasta, mille järel terve maailm hakkab üha rohkem tähelepanu pöörama, kust tuleb meie tarbitav elekter ning millise hinna eest. Seda nii otseselt rahalises, kui keskkonnamõjude mõttes.

«Inimesed on saanud energia, tervise, maailmapoliitika jt valdkondades teadlikumaks ning selle üle on mul siiras rõõm. Kuigi ei tohi unustada, et teadlikkuse suurenemine tuleneb paljuski muserdavatest kriisidest,» räägib Birgit Mets, kes oma teadustegevuses on pühendunud põlevkivikeemiale ja kemikaalide tootmistehnoloogiate uurimisele. «Kitsamalt teadusmaailmast rääkides on väga keeruline, ja kohati ka ebaaus kolleegide suhtes, ühte konkreetset tegu teistest märkimisväärsemaks pidada. Pigem tuleks tunnustada üldist teaduse maine tõusu ning tõsiasja, et ühiskond mõistab üha enam vajadust haritud inseneride ja kvaliteetse hariduse järele.»