TalTechi 2022. aasta parim arendustöö on nutikas lainemõõtja

Selgem ülevaade peaks ennetama ka potentsiaalselt eluohtlikke rikkeid. Selle aasta lõpuks peaks valmima ka esimene prototüüp. Tuleval aastal läheb see valideerimisele erinevates ettevõtetes nagu Enefit Power AS või MAN. Uurimisrühma kuulusid: Argo Rosin, Tarmo Korõtko, Vahur Maask, Freddy Plaum, Taavi Möller, Innar Liiv, Sadok Ben Yahia, Ants Torim, Chahinez Ounoughi, Toomas Vaimann ja Bilal Asad.

Võrreldes varasemaga on auhinnafond kahekordistunud, et veelgi motiveerida Tallinna Tehnikaülikooli teadlasi oma töid laiemale avalikkusele tutvustama. Ettevõtlusosakonna juhataja kt Kaja Kuivjõgi tõi välja, et võitjate tunnustamisega innustab ülikool teadlasi oma uurimistööde tulemusi praktikas rakendama. «Kõikide teadustööde ja projektide alustalad on ülikooli teadlaste avastused, teadmus ja ekspertsus – kui seda teadvustame ja kirjeldame, saame seda siirata ka ettevõtetesse ning kogu majandusse,» lisas ta.