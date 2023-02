KONVERENTS ⟩ Maailma arutust laristamisest välja päästval uksel on silt «Ringmajandus»

Materjalide taaskasutamisel nende sulatamine või vanapaberist uue valmistamine on eilne, kui mitte üleeilne päev. Tõsi, ka ilma selleta ei saa ja nii toimides on see parem, kui eluolust ülejääv materjal lihtsalt ära põletada või maha matta.



Suur osa ringmajandusest, kus jäätmeid polegi ja materjalide taaskasutamine ei tähenda nende algaineteks lagundamist, saab põhineda just bioloogilistel protsessidel.

Just biotööstus on see, millega saab piltlikult öeldes õhust ja päikesest toitu toota, kus pärmid ja muudki organismid suudavad valmistada vajalikke toidukomponente või koguni kemikaale. Looduse legoklotsideks on vähem kui 70 keemilist ühendit, millest on kokku pandud valgud, suhkrud, rasvad ja pärilikkusainegi. Neist saaks kokku panna ka enamuse materjalidest, mida inimkonnalgi vaja. Mõeldes välja organismid, mis neist asju kokku panevad on meil võimalik luua ka lahendusi, mis needsamad asjad vähem kui seitsmekümneks tükiks lammutaksid.