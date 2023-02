NEW SCIENTIST ⟩ Kas me oleksime linnugripi pandeemiaks valmis?

Eelmisel nädalal ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, et kuigi risk inimestele on väike, siis «ei saa eeldada, et see nii jääb, me peame valmistuma selleks, et olukord võib muutuda». Niisiis, kui valmis me selliseks pandeemiaks oleme?