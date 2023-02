Eesti sai Euroopa molekulaarbioloogia organisatsiooni täisliikmeks

Veinthal lisas, et Eesti vastuvõtmine EMBL-i täisliikmeks tuleb põneval ajal, mil käimas on programmid Molecules to Ecosystems ja Transversal Themes. «Meil on teiste riikidega mitmeid ühiseid väljakutseid. Kuna Eestis on väga pikk rannajoon, siis näeme me selgelt Läänemere reostatust. Inimtegevuse mõju nii ulatuslikule rannajoonele on tohutu ning olukorra parandamiseks tuleb teha rohkem ja kindlasti ühiselt.» Need teemad on tihedalt seotud EMBL-i projektidega BIOcean5D ja TREC, viimase elluviijatel on plaanis tänavu suvel ka Eestit külastada.