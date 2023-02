Ookean on hiiglaslik mullijook, millest on süsihappegaasi lihtsam ammutada kui õhust

Kasvuhoonegaaside veest välja tõmbamine on veider mõte, kuid maailmameri on meie planeedi suurim süsinikureservuaar. CO2 atmosfäärist püüdmine on energiakulukas ja seetõttu ka kallis. Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) 2022. aasta numbrite järgi nõuavad isegi kõige tõhusamad tehislikud atmosfäärist süsiniku siduvad seadmed 1 tonni CO2 püüdmiseks ligi 6,6 gigadžauli energiat.