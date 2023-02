Professor Hans Orru räägib inauguratsiooniloengul, kui tervislik on Eesti elukeskkond

Hans Orru sõnul on iga viienda haigestumise puhul tähtis osa meid ümbritseval keskkonnal. «Keskkonnateguritest suurima mõjuga on õhusaaste, mis põhjustab Eestis igal aastal enam kui tuhat varajast surma,» ütles professor. Suurt tervisemõju avaldavad ka järjest suurenev keskkonnamüra ja kliimamuutuste tõttu sagenevad kuumalained.

Inauguratsiooniloengul tutvustab Hans Orru seda, kui tervislik on Eesti elukeskkond, milliste negatiivsete ohuteguritega kokku puutume, kuidas need meie tervist mõjutavad ja mil viisil saab nende mõju vähendada.

«Väga tähtis probleem Eesti tervisevaldkonnas on ebavõrdsus: näiteks on idavirumaalaste oodatav eluiga enam kui neli aastat lühem kui harjumaalastel. Seda mõjutab nii keskkonnasaaste kui ka halvenenud elukeskkond laiemalt, sealhulgas ebavõrdne juurdepääs elukohalähedastele rohealadele,» rääkis professor Orru.

Hans Orru on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal ja omandanud samas 2005. aastal rahvatervise kutsemagistri kraadi. Seejärel siirdus ta Umeå Ülikooli, kus kaitses 2009. aastal doktoriväitekirja «Kokkupuude peenosakestega ja nendega seotud tervisemõjud Eesti suuremates linnades». Alates 2007. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis lektori ja kaasprofessorina ning 2022. aastast on ta keskkonnatervishoiu professor. Aastast 2010 on Hans Orru ka Umeå Ülikooli külalisteadur ja aastatel 2017–2019 oli ta külalisprofessor Kesk-Aasia meditsiiniülikoolides.