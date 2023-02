New Scientist ⟩ Okkaid ja lehti lendab taevani – käivad tulised vaidlused metsateaduses

Mükoriisa seente uuringute asjus tehtud ülevaates leitakse, et pole piisavalt tõendeid populaarse idee kohta, et puud suhtlevad ja jagavad ressursse nende maa-aluste seentepõhiste võrkude kaudu.​



Mõned metsaseened on maa all kasvavate seente viljakehad, millel on puujuurtega vastastikku kasulikud suhted. Idee kinnituseks, et puud suhtlevad ja jagavad ressursse üksteisega maa-aluse seentevõrgustiku kaudu, mida mõnikord nimetatakse ka «puuvõrguks» (wood wide web), on ebapiisaavalt tõendeid, väidavad neid seni tehtud uuringuid üle vaadanud teadlased.