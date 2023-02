NEW SCIENTIST ⟩ Tehisintellektist plagiaadimeistrid teevad murelikuks

Populaarsed teksti põhjal pildi loojad, nagu näiteks Stability AI pakutav Stable Diffusion ja OpenAI poolt arendatud DALL-E 2 kasutavad difusioonimudeleid, mis töötavad juhuslikust mürast tagurpidi korda luues, et tekitada mõne varem nähtud kujutistega sarnaseid pilte. Et need mudelid hästi töötaksid, peab tehisintellekt olema koolitatud suure hulga näidispiltidega, mis on seotud tekstiliste allkirjadega. Tihti on see materjal võetud Internetist ilma omanikelt luba küsimata.