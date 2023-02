New Scientist ⟩ Üleilmse energiapöörde tasuvusaeg on kõigest kuus aastat

Probleem on selles, et ühestki neist tehnoloogiatest ei ole kasu kliimakriisi lahendamisel, rääkimata laiemast õhusaaste või energiajulgeoleku probleemide lahendamisel, millega maailm silmitsi seisab. Meil on aega vaid aastani 2030, vähendamaks 80 protsendi võrra maailma kasvuhoonegaaside heitkogust ja aastani 2035–2050 hakkama saada ülejäänuga, et vältida soojenemist 1,5 °C võrra. Enamgi veel - igal aastal sureb õhusaaste tõttu enneaegselt 7 miljonit inimest ja sajad miljonid haigestuvad. Umbes 90 protsenti sellest õhusaastest pärineb energiatootmisest. Lõpuks seisab maailm silmitsi mitmete energiajulgeoleku riskidega, sealhulgas ebastabiilsusega, mis tuleneb fossiilkütuste ja uraani lõppemisest.