NEW SCIENTIST ⟩ Intervjuu: lageraie lõhub puid elus hoidvad sidemed

Vähesed teadlased suudavad oma doktoritööga suurt mõju avaldada, kuid 1997. aastal Suzanne Simard just seda tegigi. Ta oli avastanud, et metsas kasvavad puud jagavad ja vahetavad toitaineid juuri ühendavate seenevõrgustike kaudu. Tema uurimistöö metsavõrgustiku kohta jõudis teadusajakirja Nature kaanele. Toona pani see kehtiva metsandusmudeli korralikult proovile, kuid tänaseks on see juba laialdase heakskiidu osaliseks saaanud.