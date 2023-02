See on veidi irooniline, et New York on epitsentriks ka liikumisele, mis võiks 21. sajandi korporatsioonide ülemvõimule tõeliseks väljakutseks osutuda. Meie kontorist üle tee loovad New Yorgi linnaülikooli John Jay kolledži juristid liikumist Rights Of Nature, mille eesmärgiks on anda fundamentaalsed õigused puudele, jõgedele, ökosüsteemidele ja nii edasi. Need õigused sarnanevad nendega, mida me inimestena naudime – õigus eksisteerida, õitseda, kasvada ja uueneda. Idee on pulbitsenud juba aastakümneid, kuid pälvis suurema võimu viimasel ÜRO elurikkuse konverentsi. Pea 200 riiki kirjutas Kanadas alla kokkuleppele, mis tunnistab, et loodusel võivad olla õigused.