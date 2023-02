NEW SCIENTIST ⟩ Koroonaviiruse levikuga muutusid inimesed paranoilisemaks - miks see nii on?

James Tilley Matthewsil oli Air Loom Gangi ees surmahirm. 1797. aastal väitis ta, et see salapärane kuritegelik seltskond kontrollib tuulelohe abil tema mõtteid ja sehkendab «magnetvedelikuga», et teda naeratama sundida. Jõuk oli küll tema kujutlusvõime vili, kuid Matthewsi järjekindlus viis ta lõpuks Londoni psühhiaatriahaiglasse. Tänapäeval arvatakse, et tal võis olla skisofreenia. Viimase 200 aasta jooksul on tekkinud konsensus, et niisuguna paranoia, mida koges Matthews, on raske vaimse haiguse sümptom. Kuid hoiakud on muutumas.