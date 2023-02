Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) kauaoodatud SARS-CoV-2 allika uurimise teine etapp on vaikselt riiulisse lükatud. Meeskond ütles, et neil on olnud rakse Hiinas vajalikke uuringuid teostada. Just Hiinas levis viirus 2019. aastal kõige tõenäolisemalt nahkhiirtelt inimestele.