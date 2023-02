Eesti looduskaitse statistika uueneb interaktiivsel kaardil

Seni on Keskkonnaagentuur Eesti kaitstava territooriumi arvutusi teinud riikliku statistika raames eelneva aasta lõpu seisuga ning avalikustanud need looduskaitsekuu alguseks valmivas kaardiloos. See traditsioon jätkub ka sel aastal. Äsja avalikustatud uus ülevaade võimaldab aga vaadata kaitstava pindala hetkeseisu, sest lisanduvad uued alad on statistikas nähtavad juba järgmisel päeval. Värskete andmetega saab tutvuda siin.