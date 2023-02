EUROPARLAMENDI OTSUS ⟩ 2035. aastast enam uut sisepõlemismootoriga autot ei saa

ELi liikmesriigid on õigusaktid juba heaks kiitnud ja kirjutavad selle nüüd ametlikult seadusesse hoolimata konservatiivsete saadikute, kes moodustavad parlamendi suurima fraktsiooni, vastuseisust.

Raportöör Jan Huitema ütles, et uus määrus soodustab heiteta ja vähese heitega sõidukite tootmist, mis on väga oluline, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. «Muutsime ulatuslikult 2030. aasta eesmärke ja kehtestasime 2035. aastaks nullheitenormid. Sellega tagame autotööstusele selge perspektiivi ning ergutame tootjaid innovatsioonile ja investeeringutele. Heitevabad autod muutuvad tarbijale odavamaks, kasutatud sõidukite turg tekib kiiremini ning säästev autosõit saab kõigile kättesaadavaks.»