NEW SCIENTIST ⟩ Antidepressandid valu ei võida

Hinnanguliselt kannatab ligikaudu üks inimene viiest pideva valu käes. Põhjused võivad olla erinevad, sealhulgas artriit või närvikahjustus ning ravivõimalused on nende puhul piiratud. Kuigi opioidide põhised ravimid on tõhusad n-ö uue valu korral, siis võivad need pikaajalisel kasutamisel tekitada sõltuvust. Põletikuvastased ravimid võivad valu leevendada, kuid pikaajalisel kasutamisel võivad need organeid kahjustada.

See võib olla põhjus, miks mõned arstid pakuvad pikaajalise valu raviks antidepressante, kuigi üldiselt ei ole ravimitel selliseks kasutamiseks litsentsi. Mõned kroonilise valuga inimesed on ka depressioonis või ärevuses, nii et arstid näevad lahendust antidepressantidest, kuid arvatakse, et antidepressantidel on ka eraldi valuvaigistav toime. Mehhanism on teadmata, kuid väidetavalt summutavad need põletikku, vähemalt loomkatsetes.

Antidepressantide kasutamist valu leevendamiseks on raske kvantifitseerida. Näiteks väidetakse ühes artiklis, et Kanadas on üks kümnest antidepressantide retsepti väljakirjutamise põhjuseks valu, samas kui hiljutised andmed Ühendkuningriigist ja USAst näitavad, et krooniline valu on kõige levinum põhjus, miks üle 65-aastased inimesed antidepressante võtavad. «Neid on valu leevendamiseks kasutatud juba mõnda aega,» ütleb Giovanni Ferreira Sydney ülikoolist.

Ferreira ja tema kolleegid on nüüd viinud läbi üksikasjaliku uuringu, analüüsides 156 randomiseeritud uuringu tulemusi, milles osales üle 25 000 inimese. Nad uurisid kaheksat tüüpi antidepressantide tõhusust 22 valuseisundi ravimisel.