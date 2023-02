NASA/ESA/CSA James Webbi kosmoseteleskoobi jaanuarikuu parimaks pildiks valiti see säravate tähtedega kujutis, mille sisse mahub mitu galaktikat. Igal kujutatud tähel on Webbi teleskoobi allkirjaks kujunenud kuuetipulised difraktsiooniogad. Kujutise alumises osas on paistab suur spiraalgalaktika ja selle all veel üks väiksem ja kaugem galaktika, mille taustal keerlevad kümned üha kaugemal asuvad ja pisemana näivad tähesüsteemid. Pildil suurim ja meile lähim galaktika kannab nime LEDA 2046648 ning see asub Maast veidi üle miljardi valgusaasta kaugusel, Herkulese tähtkujus.