METSAKAITSJAD ⟩ Metsanduse arengukavast ei paista looduskaitse ja ärihuvide kompromissi

Kliimaeesmärkide täitmiseks on võetud rida kohustusi, sealhulgas ökosüsteemi säilimine, kuid vanast keskkonnamõju hindamisest (KMH-st) on jäetud arengukavasse märkusi, justkui oleks kohustused täidetud ka endise raie praktika jätkumise korral. See on vastuolu, mida üks arengudokument sisaldada ei tohiks, teatasid metsakaitsjad.

Teine oluline probleem MAK2030-s seisneb metsanduse alternatiivides. Arengukavas on püsimetsandus nõrgas sõnastuses justkui vajaks see mõiste veel selgitamist ja kokkuleppimist. Ometi oli viimase küsitluse tulemus, et 77 protsenti eestlastest toetab riigimetsas püsimetsandust ning püsimetsandus on selgelt defineeritud.

Keskkonnaühenduse teatel on MAK2030-st õnneks välja võetud tulundumetsade osakaalu mõõdik, kuid palju räägitakse sellest, et erametsaomanikele tuleb teha mõistlik ja motiveeriv kompensatsioonisüsteem motiveerimaks neid oma maadel olevaid kaitsealasid hoidma, samas kehtib praegu Eestis selline võimalus, et kui piiranguvööndis on lageraie tehtud, saab ikka kompensatsiooni.

Kokkuvõttes tuleks hoopis raievanust tõsta, kaitsealasid juurde moodustada ja kehtestada raierahu, kaitsemetsade kategooria metsaseadusesse tagasi tuua, keelata uuendusraied (majandada metsi püsimetsanduse võtteid kasutades) kaitsealade piiranguvööndites ja niinimetatud KAH-aladel. Üle Eesti tuleb ka loodusväärtused terviklikult inventeerida.