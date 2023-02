Teadlane soovitab: milliseid looduslikke viimistlusmaterjale võiks värvi ja tapeedi asemel kasutada?

Huvitav ja vähetuntud viimistlusmaterjal paberkrohv

Paarkümmend aastat tagasi, kui inimesi hakkas rohkem huvitama säästev ehitamine ja looduslikud materjalid, võeti kasutusse paberijäätmetest valmistatav paberkrohv.

Seda ehitusmaterjali tööstuslikult ei toodetagi, paberkrohviga seonduv on jäänud säästva ehituse entusiastide pärusmaaks.

Foto: Pheinart / Pixabay

Tööstuslikult toodetava savikrohvi omaduste kohta on olemas teaduslikud uuringud, kuid paberkrohvi pole uuritud ning teadmised sellest tuginevad peamiselt praktilistele kogemustele.

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis on paberkrohvi laboruuringutega tegeletud viis aastat vanemlektor Nele Nuti eestvedamisel. Rahvakeeli paberkrohv on täpsemalt öeldes tselluloosi koostisega siseviimistluskrohv, kus tselluloosi allikaks on vanapaber.

Paberkrohvi valmistatakse paberijäätmetest, mille koostis on erinev. Nii on selgunud, et taaskasutatud paberist (näiteks munarestidest) valmistatud krohvi niiskuse puhverdamisvõime on madalam, kui esimest korda kasutatud vanapaberil.

Krohvi omadusi mõjutab ka see, millist liimi on paberi tootmisel kasutatud. Näiteks raamatupaberites kasutatakse liimi, mille ülesanne on hoida paberileht koos ka siis, kui see niiskust saab. Paberkrohvi valmistamisel saab see omadus aga takistuseks.Esimesed uuringud näitasid, et paberist krohvi niiskustehnilised omadused on väga head. Selgus, et krohvi niiskuspuhverdusvõime on isegi parem, kui savikrohvil. Materjali niiskuspuhverdusvõime kirjeldab õhuniiskuse ööpäevase kõikumisega kaasnevat veeauru vabanemist-sidumist.

Ülikoolis on tehtud katseid paberkrohvi hallituskindlusega ja need näitavad, et ega selline sein kergesti hallitama ei lähe. Tihtipeale soovitakse krohvitud seinad ka värvida ning seda teemat on ülikoolis samuti uuritud.

Foto: Jill Burrow / Pexels

Laborikatsed näitavad, et värvimine avaldab mõju krohvi niiskustehnilistele omadustele. See võib olla väike, kuid paistab, et mida rohkem värvikihte krohvitud seinale kanda, seda madalamaks muutub niiskuspuhverdusvõime.