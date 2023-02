Geoloogia instituudi juht Olle Hints: «Teame päris hästi, mis toimus 450 miljonit aastat tagasi»

Uurimistöö jätkub

Eestis on ordoviitsiumi ajal settinud kivimikihte näha Põhja-Eesti klindil, paljudes karjäärides ja paemurdudes, näiteks Porkunis, ning jõeorgudes. Lõuna-Eestis on pinnakatte all Devoni ajastu liivakivi ja ordoviitsiumi lubjakivimid paiknevad sügaval maa sees. «Üks põhjus, miks Eesti on hea koht selle Maa ajaloo perioodi uurimiseks on see, et meil on lisaks paljanditele palju korralikult säilitatud puursüdamikke. Eesti maapõuest on arhiveeritud palju kilomeetreid kivimeid ja seetõttu saame lausa sentimeeter- või isegi millimeeterhaaval lugeda geoloogilist ajalooraamatut.» Kuid lisaks Maa süsteemide toimimisele ja vastastikusele mõjule ning ajaloolisele teadmisele on ordoviitsiumil Eesti jaoks väga oluline majanduslik tähendus. «Lubjakivist juba oli juttu, aga ka teised meie maavarad – põlevkivi, fosforiit ja graptoliitargilliit – kõik on Balti kontinendi veealusel ajal settinud materjalidest tekkinud.» Olle Hints räägib, et isegi kui maavarade kaevandamise osas pole kunagi täit üksmeelt, siis tähelepanu vajavad maapõueressursid sellegipoolest. «Peame oma varusid teadma, tundma tänapäevaseid tehnoloogiad ja võimalusi, ning tagama, et maa seest võetud tooret võimalikult jätkusuutlikult ära kasutada.»