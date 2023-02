TalTechi teadusprorektorina alustab tööd Tiit Lukk

Esimese eesmärgi saavutamiseks töötati välja ning ka rakendati kvaliteedipõhine teaduspublikatsioonide hindamise süsteem ning seoti see ülikooli arengukava tulemusnäitajatega. Kõrgekvaliteediliste teaduspublikatsioonide (Q1) arv teadustöötaja kohta on Tallinna tehnikaülikoolis alatest 2020. aastast tõusnud 15 protsenti. Seejuures moodustavad kõrgetasemelised publikatsioonid nüüd kõigist publikatsioonidest peaaegu 40 protsenti, samas kui 2019. aastal oli neid vaid veerand.

Teadlaste järelkasvu parandamiseks on välja arendatud ning käivitatud uued doktoriõppekavad, tööle pandud noorteadlaste grandifond ja grandikiirendi. Kaitstud doktoritööde arv on tõusnud 55 kaitsmiselt 2020. aastal 74-ni aastal 2022.

Kolmanda eesmärgi ehk teadlaste initsiatiivikuse saavutamiseks on teadusosakonnas suurendatud grandi taotlemise tugitegevuste mahtu ja kvaliteeti. Projektitaotluste arv on suurenenud seitsme protsendi võrra, mis loob head eeldused teadusrahastuse suurenemiseks algaval uuel struktuurivahendite perioodil.

«Mul on hea meel, et olen ametiaja jooksul saanud paremini tuttavaks väga paljude meie ülikooli teadlastega, kellel on huvitavaid ideid ning motivatsiooni teha väljapaistvat teadustööd. Tehnikaülikoolil on head eeldused jõuda teadustöö kvaliteedi poolest Euroopa juhtivate ülikoolide tasemele, kui iga meie teadlane mõistab oma rolli ja vastutust eesmärgi saavutamisel,» tõdes professor Kruusmaa.