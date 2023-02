Kui Antarktisesse juhtute, võiksite näha kummalist vaatepilti. Tarvitseb vaid pilk seal paterdavatelt pingviinidelt taevalaotisse heita ning võite seal märgata hõljumas midagi sootuks ebatavalist: staadionisurust ohupalli. See pall sikutab oma kõhu all kaasa ühte hullumeelseimat eksperimenti, mille eesmärk on otsida teadlaste unistust.