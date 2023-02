NEW SCIENTIST ⟩ Miks kipuvad külmetushaigused meestel raskemalt kulgema?

Immuunsuse soolistel erinevustel võib olla mitu põhjust. Esiteks oleme viimastel aastatel avastanud, et põhiline naissuguhormoon östrogeen stimuleerib immuunsüsteemi aktiivsust. Testosteroon aga nõrgestab seda. Kuid on ka teisi mõjutajaid.

Soo määrab DNA, mis on pakitud 23 kromosoomipaari. Enamikel naistest on kaks X-kromosoomi, enamikul meestest aga üks X ja üks Y. Selleks, et naiste keharakkudes poleks aktiivsed kaks X-kromosoomi geeni, on üks X enamasti igas rakus «keelatud».