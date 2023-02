Täna on teadusnaistepäev: sõna võtavad loodusteadlased

Agne Velthut-Meikas: «Minu eeskujuks on inimesed, kellel on olnud tugev sisemine motivatsioon midagi ära teha isegi siis, kui kõik tingimused sellele vastu seisavad.»

Agne Velthut-Meikas on TalTechi reproduktiivbioloogia uurimisrühma juht.

Agne Velthut-Meikas (vasakul) Foto: TalTech

Millega hetkel tegelete?

Meie teadustöö eesmärk on paremini mõista inimese munasarja toimimist: selle erisusi viljatute naiste puhul ning seoseid tarbimisharjumustega. Tahan aru saada, millised molekulaarsed protsessid on vajalikud selleks, et küpseks üks viljastumisvõimeline munarakk ja mis on viljatute naiste munasarjas läinud valesti.

Milline on Teie suurim saavutus teaduses?

Üks põnevamaid tulemusi on olnud avastus, et paljud kemikaalid, mida tarbime läbi erinevate materjalide ja kosmeetikumide, jõuavad munasarja ja on sealt sama hästi tuvastatavad kui näiteks verest. Hiljuti leidsime, et osad kemikaalid (täpsemalt ftalaadid) mõjutavad seda, kui hästi naise munasari on võimeline vastu võtma signaale ajust pärinevate hormoonide näol, mis on olulised munaraku küpsemiseks. Nimelt muutub naise munasari ftalaatide toimel aju signaalidele tundetumaks ja see võib mõjutada nii tema loomulikku viljakust kui ka viljatusravi tulemuslikkust.

Huvitav on mõelda, et vastavalt munasarja tundlikkusele võiks tulevikus kasutusele võtta individuaalsemaid raviskeeme ja et jõuaksime olukorrani, kus uued turule saabuvad ühendid kontrollitakse üle ka naise viljakuse seisukohast oluliste testmeetoditega.

Keda peate oma eeskujudeks?