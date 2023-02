Kõrge mõttelend või märk meeleheitest? Teadlased tahavad kuutolmuga Maa kliima päästa

Globaalse soojenemise takistamiseks on ideid geoinseneeria valdkonnas treitud juba aastakümneid – hiiglaslikest sirmides kosmoses kuni tehispilvede tootmiseni. Kuid jätkuv suutmatus vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid on kunagi maha laidetud kavad kliimapoliitikas ja teadusuuringutes päevakorrale tulnud. Maa pinnatemperatuuri langetamiseks kraadi või paari võrra oleks tarvis blokeerida vaid kuni kaks protsenti meile jõudvast päikesekiirgusest.

Seni suurima potentsiaaliga geoinseneeria kava oleks miljardite väävliosakeste viimine stratosfääri. Niinimetatud aerosoolisüst stratosfääri oleks võrdlemisi odav ning teadlased on ka üsna kindlad selle toimimises. Viimast seetõttu, et samal moel tekib ka planeeti jahutav mõju vulkaanipursetest. Kui Pinatubo vulkaan 1991. aastal Filipiinidel purskas, langetas see põhja poolkeral aasta keskmist temperatuuri ligi 0,5 kraadi võrra.