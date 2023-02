NEW SCIENTIST ⟩ Rohkem elektrit ja villa: päikesepaneelid ja lambad töötavad koos palju paremini

Pildil olevad lambad on küll New Yorgi osariigist, kuid ilmselt on ka nemad õnnelikumad, kui saavad päikesepaneelide varjus puhata, nagu selgus California lammastega läbi viidud teadusuuringust.

Päikesepaneelide vahel elavad lambad saavad kasu mahlasemast rohust ja on vähem stressis võrreldes lageda taeva all elavate lammastega, päikesepaneelide alt aga on hein alati pügatud. Seega on kooslus vastastiku kasulik, selgub teadustööst.