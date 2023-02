Eesti liigub CERNi täisliikmelisuse poole

Füüsiku ja ettevõtja Andi Hektori sõnul on CERNi kaasabil sündinud palju tuntud lahendusi. «WWW, puutetundlik ekraan või näiteks PET ja täpsemad röntgensensorid meditsiinis on kõik omal ajal saanud võimendust just koostööst CERNiga. Ka meie oma ettevõttega GScan oleme saanud sealt mitmeid tehnoloogiaideid ja häid mõtteid,» tõi Hektor välja.

Eesti ettevõtetest on CERNis kõige suuremad lepingud AS Harju Elekter Elektrotehnikal ja AS Helmesel. Lisaks on CERNiga koostööd teinud ka TET-Estel AS, Xolo Go OÜ, Radius Machining, CNC Star OÜ, Miltton Events, Elfaro OÜ, Energiatehnika OÜ ja teised. Ühiste kavatsuste protokollid on sõlminud NPM Silmet OÜ, GScan ning Testonica Lab OÜ.