New Scientist ⟩ Kas murtud süda on meile kaitset pakkuv või hoopis surmaoht?

Kas tõesti on võimalik murtud südame tõttu surra? See küsimus kerkib ajakirjanduses sageli esile, kui keegi ootamatult pärast südantmurdvat kaotust sureb – näiteks kui Debbie Reynolds suri päev pärast tema tütre Carrie Fisheri surma. Vastus on jah. On kindlaid tõendeid selle kohta, et äärmuslik ja/või äkiline emotsionaalne stress võib avaldada südamele otsest ja kahjulikku mõju.