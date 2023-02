Türgi maavärinas vabanes mitmesaja tuumapommi jagu energiat

Suurusjärgus, nagu oli esmaspäevane Türgi maavärin magnituudiga 7,8, vabaneb seismilist energiat umbes 31,6*10^15 džauli, mis on ligikaudu võrdeline 500 Hiroshima-sugusest tuumapommist vabaneva energiaga. Maksimaalsest võimalikust palju puudu ei olnudki – Eesti geoloogiateenistuse vanemgeoloog ja Tallinna tehnikaülikooli geoloogia instituudi vanemlektor Heidi Soosalu räägib, et Türgi piirkonna geoloogilistes tingimustes võivad maavärinad küündida koguni 8 magnituudini.

«Tugevamad maavärinad on võimalikud laamade kokkupõrkepiirkondades, nagu on näiteks Jaapan ja Indoneesia,» ütleb Soosalu. Ta meenutab, et kõige suurem mõõdetud maavärin toimus 1960. aastal Tšiilis. «Selle magnituud oli 9,5. Energia vabanemise poolest oli umbes 335 korda suurem kui Türgi 7,8. See ongi põhimõtteliselt juba seal piiril, mis maakeral nihkemurrangu korral üldse füüsikaliselt võimalik on,» selgitab ta.