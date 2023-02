NEW SCIENTIST ⟩ Kuulus nägu võõra keha küljes – kuidas kahtlase väärtusega tehnoloogia maailma muudab

Nendest kuulsate nägude omavahelistest tülidest olulisem on aga see, kuidas need näod loodi. «Deep Fake Neighbor Wars» võtab impressionistide hääled ja kehad ning seob nad kuulsuste näokujude digitaalsete versioonidega. Tere tulemast kõigi aegade esimesse deepfake ehk süvavõltsitud videote komöödiasse.