Doktorid lahkavad Tallinna Ülikoolis omapärast organismi – Postimees teeb sellest ülekande.

Tallinna Ülikooli populismiseminaril võetakse vaatluse alla põhjalikumalt vaid üks Eesti erakond. Aimate milline? Loomulikult: Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Nemad on ka seda suunda väga jõuliselt arendanud ja kasutanud.

Seminar näitab, et populismi saab vaadelda palju sügavamal tasandil ning populistlikud erakonnad esindavad tegelikult mitmeid uusi konflikte ja valukohti, mis tänapäevases globaliseeruvas maailmas on esile tõusnud. Käesolev teadusseminar keskendub ennekõike just parempopulismile ning analüüsib lähemalt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) seotud seniseid arenguid ja partei edukuse põhjuseid. Vaatluse alla lubavad korraldajad võtta järgmised küsimused: