Sajandi avastus: teadlased dešifreerisid 50 Šotimaa kuninganna Mary salajast kirja

Leitud 57 kirjast kaheksa olid juba Ühendkuningriigi arhiivis olemas, sest Walsinghamil oli alates 1583. aasta keskpaigast Prantsuse saatkonnas spioon. Suurem osa Mary kirjadest oli adresseeritud tema toetajale, Prantsuse suursaadikule Inglismaal, Michel de Castelnau Mauvissiere’ile. Lasry sõnul oli Mary piisavalt nutikas, et atentaadiplaani kirjades mitte mainida.

Selle asemel nähtub kirjadest, et Mary püüdis kirjades diplomaatiliselt endale osaks saanud süüdistust välja vabandada, ta klatšis, kaebas oma tervise üle ja väljendas ahastust, kui tema poeg, Šotimaa kuningas James VI, rööviti. Lasry ütles, et tundis kuninganna vastu empaatiat, sest tegu oli tõeliselt traagilise looga.

Ajaloolased on kiitnud nii kolmiku saavutust koodimurdmisel kui ka ajaloolisel uurimistööl. «See avastus on kirjanduslik ja ajalooline sensatsioon,» ütles Briti ajaloolane John Guy, kes kirjutas Mary Stuarti elulooraamatu, millel põhines ka 2018. aasta film peaosas Saoirse Ronaniga. «Vaimustav! See on 100 aasta olulisim leid Šoti kuninganna Mary kohta,» ütles Guy avalduses.

Glasgow ülikooli šoti ajaloo ekspert Steven Reid ütles, et see on «kaasaja suurim avastus uutest tõenditest Mary kohta». Ta ütles AFP-le, et tõenäoliselt muudab see Mary teadaolevas eluloos nii mõndagi, lisades, et töö tulemused aitavad koostada ka täpsemaid versioone tema teistest kodeeritud kirjadest.

Hollandi Leideni ülikooli varauusaja kirjanduse professor Nadine Akkerman ütles, et ajaloolastele on see tõeline aare.