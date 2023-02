Tampere ülikoolis sai valmis lendav robot, mis on inspireeritud tavalisest võililleseemnest, mis suudab lennata tuule ja päikese jõul päris kaugele. Ainult et kunstlikul lennumasinal on lisaks võimalik teekonda valida erinevalt võililleseemnest ja see suudab peagi ka koormat kanda ning andmeid koguda.