James Webbi teleskoop leidis kogemata tundmatu asteroidi

Juulis kosmosesse saadetud Webb on võimsaim kosmoseteleskoop, mis eales ehitatud. Juba praeguseks on see valla päästnud nii enneolematute andmete kui lummavate piltide parve. 10 miljardit dollarit maksma läinud teleskoobi üks peamisi eesmärke on uurida tähtede elutsüklit. Teine põhiline uurimisfookus on eksoplaneedid, st planeedid, mis asuvad väljaspool meie Päikesesüsteemi.