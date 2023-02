NEW SCIENTIST ⟩ Mõne elustiilivaliku mõju dementsusriski vähendamisel võib olla ülepaisutatud

Nõuanded põhinevad 2020. aastal ajakirjas The Lancet avaldatud aruandel, kus tehti kokkuvõte dementsuse riskiteguritest . Heategevusorganisatsiooni « Think Brain Health Check-in » kampaania raames kokku pandud veebirakenduses esitatakse mõningaid tüüpilisi elustiilinõuandeid tervisliku toitumise, regulaarse treeningu ja suitsetamise vältimise kohta, aga ka spetsiifilisemalt dementsusriski vähendamisega seotud samme, nagu vajaduspõhine kuuldeaparaatide kasutamine ja puslede lahendamine.

Seal mööndakse, et kuigi me ei saa muuta riskitegureid, nagu vanus ja geneetika, siis muuta on võimalik oma toitumist ja seda, milliseid väljakutseid me oma ajule esitame.