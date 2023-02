NEW SCIENTIST ⟩ Andmete kogumine võib aidata eesootavaid haiguspuhanguid ette ennustada

Hingamisteede viiruse ja mikrobioomi algatuse projekti taga olev meeskond ütleb, et ei ole teadlik ühestki sarnasest plaanist mujal maailmas, kuid nad loodavad, et teised riigid võtavad sama lähenemisviisi kasutusele. Selle soodustamiseks teevad nad kõik meetodid ja andmed vabalt kättesaadavaks.

«Loodame, et seda saab kasutada üle maailma,» ütleb Ewan Harrison Ühendkuningriigis Cambridge'is asuvast Wellcome Sangeri Instituudist, kes on projekti grupijuht.

Kui viiruse genoome on olnud võimalik järjestada aastakümneid, siis alles koroonapandeemiast hakkasid paljud riigid rutiinselt järjestama tuhandeid proove. See näitas, kuidas haiguse taga olev viirus SARS-CoV-2 arenes oodatust kiiremini. Muuhulgas võimaldas selline genoomseire teadlastel tuvastada esimesi omikronivariante ja ennustada, et need põhjustavad üle maailma tohutu haigusjuhtumite laine.