Kas tõesti füüsikaseadusi eirates? Teadlased tegid raadiosaatja, millel pole elektritoidet vaja

«Näiteks kui ma tahan oma telefoniga andmeid saata, võtab see akust energiat ja saadab ostsillaatorisse. See ostsillaator ühendub omakorda võimendiga ja seejärel telefoni antenniga, kust väljub raadiolaine. Nii et kasutamiseks on vaja palju energiat,» selgitas teadustöö üks autoritest Joshua Smith. «Meie aga ei pidanud raadiolaine tekitamiseks tegema midagi, mida tavaliselt tehakse. Selle asemel juhime me saatja sees tekkivat teatud soojusmüra. Kui see müra on suunatud saateantenni, registreerib vastuvõtja suurema väljundsignaali, kui aga antenn on lahti ühendatud, kuuleb vastuvõtja nõrgemat signaali.»