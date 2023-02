Euroopa Kosmoseagentuur jätab venelased Maale ja läheb Marsilt elu otsima

Prantsusmaa riikliku teadusuuringute keskuse astrofüüsik Francois Forget’ sõnul on uus koostöölaine seotud sellega, et seekord on USAl Euroopaga ühisprohekt: Mars Sample Return. Umbes 2030. aastaks planeeritud missioon peaks tagasi Maale tooma Marsilt nii ExoMarsi kui Perseverance’i kogutud proovid.

Lisaks asub ExoMarsi maandumispaik ka niisuguses Marsi piirkonnas, mis eeldatavasti on olnud soodsam elu võõrustamiseks. «Me arvame, et seal oli palju vett,» ütles Unget. «Põhimõtteliselt on tegu täiesti teise Marsiga, seega pole see missioon ka 10 aasta pärast iganenud